今晨7.5°C！冷空氣明南下變濕冷 除夕還有一波

【高沛生／綜合報導】受輻射冷卻影響，今日清晨各地氣溫偏低，局部地區出現明顯低溫，白天起氣溫逐漸回升，但早晚仍偏冷、日夜溫差大。氣象署提醒，部分地區仍有10°C以下低溫發生機率，高山清晨及夜晚易有結冰情形，後續隨東北季風增強，迎風面降雨與風力轉強情況也將陸續出現。氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》採訪，說明今天天氣與後續變化趨勢。

氣象署預報員林定宜指出，今(10日)清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，各地低溫約11至16°C，清晨臺灣西半部、宜蘭、花蓮及金、馬局部近山區平地或河谷，有10°C以下低溫發生的機率。氣象署資料顯示，西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區，已有10°C以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，民眾外出應注意保暖；今晨最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮，測得7.5°C。

廣告 廣告

林定宜表示，白天起各地氣溫回升，各地白天高溫約22至26°C，整體感受溫暖舒適，但中南部日夜溫差大，提醒早出晚歸民眾適時增添衣物以免受涼。天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨；另清晨及夜晚高山路面易結冰，行車用路與登山活動須注意安全。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，15至18°C；金門晴時多雲，10至18°C；馬祖多雲，9至14°C。另今日基隆北海岸、東半部沿海及蘭嶼、綠島，有長浪發生的機率，氣象署提醒海邊活動須留意安全。

後續天氣上，林定宜指出，明天至週四清晨東北季風增強，迎風面地區將出現降雨；16日（除夕）另有一波東北季風增強，降雨型態同樣以迎風面為主。此外，週五至週日期間，中部以北夜間及清晨需留意起霧情形，行車用路應特別注意。

風力部分，氣象署資料顯示，東北風增強，11日上午至11日晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣及連江縣，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，已發布黃色燈號，提醒留意強風影響。

氣象署發布年前一周天氣，天氣大致穩定，適合年前掃除、除舊布新。中央氣象署

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

狗仔直擊｜奧運拳擊金牌林郁婷代言接不停 666萬特斯拉接送

狗仔直擊｜李維維、翊萱6度低溫嗑米其林牛肉麵取暖 雙姝遇人不淑看展享受單身不孤單

狗仔直擊｜夏克立飛越10086公里打官司！百萬進口車代步 入住2千萬精品宅長期抗戰

