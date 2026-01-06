今晨8度明日更低溫！「強冷空氣」籠罩寒流來襲 早晚都超冷

明日清晨將迎來更低氣溫。（圖／劉耿豪攝）

氣象專家吳德榮今（7）日在專欄「洩天機教室」中指出，今晨最低氣溫為新北石碇區8.5度，台灣目前持續受到乾冷空氣南下影響，氣溫明顯驟降。根據歐洲中期預報中心（ECMWF）6日20時的最新模擬資料顯示，今日上午起全台各地天氣逐步轉晴，僅花東地區有局部飄雨機率。白天在陽光照射下體感較為舒適，但入夜後將明顯轉為「極寒冷」型態，民眾需特別留意保暖。

今日各地氣溫預測如下：北部7至15度、中部8至20度、南部9至22度、東部9至22度。

吳德榮表示，從明（8）日起至週六（10日）清晨，全台將再度籠罩於「強冷空氣」之下。雖然強度與前一波寒流相近，但因天氣晴朗穩定，「輻射冷卻」效應更為顯著，預期將帶來比前波更低的清晨氣溫。

他指出，連續數日的清晨，台灣本島平地皆有機會降至5度以下，並可能創下入冬以來新低溫紀錄，同時也有機會成為本年度首波符合定義的「寒流」（即台北測站氣溫低於或等於10度）。

吳德榮特別提醒，此波冷空氣日夜溫差大，白天陽光普照時或許不覺得冷，但入夜氣溫將迅速下探，連續清晨恐出現極低溫，家中若有長者或心血管疾病患者，務必加強保暖與照護。

至於高山地區的降雪可能，吳德榮指出，雖然2000公尺以上高山氣溫將降至零度以下，但由於水氣不足，整體降雪條件不佳，民眾無需過度期待。

根據最新模式模擬，週六白天起至下週二（12日），全台天氣仍將維持晴朗穩定。雖然下週一、二冷空氣影響漸弱，白天氣溫將逐步回升，但輻射冷卻效應持續，清晨極低溫情形仍將持續數日，日夜溫差顯著，民眾仍應持續防寒。

氣象專家林得恩也表示，今起至週五清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣中部以北、宜蘭及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷；中南部日夜溫差大。目前評估，全台最低溫預測：台灣中部以北、宜蘭及金、馬地區8至12度，南部、花東及澎湖地區12至16度之間；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率，請務必加強保暖、防寒避凍準備。

週六起，強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升；不過，受輻射冷卻影響，台灣各地早晚仍為寒冷，西半部日夜溫差大。週日以後，強冷空氣還會再進一步減弱，強度有機會降為東北季風增強等級。

