今晨8.4度「晚上到明早最冷」 還有一波冷空氣「這天」報到

今天（8日）受到寒流影響，清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.4度。中央氣象署指出，今天西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。寒流南下離開後，還有一波冷空氣，將在週三（11日）抵達。

11縣市低溫特報

氣象署今晨發布11縣市低溫特報，其中橙色燈號平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下，要特別注意的縣市有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣。

至於黃色燈號平地最低氣溫10度以下的縣市有台中市以及花蓮縣。

另外，因受到東北季風影響，氣象署並對以下縣市發布大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣以及花蓮縣。

最冷時間在今晚到明晨

氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」提醒大家，這波寒流最冷階段會落在今晚至明晨（9日），最低溫預測：西半部及宜蘭地區8至12度，花東及澎湖地區11至15度，金門地區6至8度，馬祖地區5至7度。

氣象專家賈新興也說，今天晚上到明天清晨是最冷的階段，明天白天冷空氣會稍微減弱，接下來連續4天溫度回升、天氣穩定。

明日白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島還有零星短暫陣雨發生。

還有一波冷空氣

林得恩說，週二（10日）台灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。另一波新的冷空氣再度南下會落在週三（11日），目前評估，強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

前氣象局長鄭明典則表示 ，今天台北站氣壓測到氣壓值1030，算是很高的氣壓值，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強，但最低溫可能要等傍晚日落之後才出現，提醒民眾要多加注意。

