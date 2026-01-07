今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」

生活中心／周孟漢報導



受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。





臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》6日晚間發文，表示「大家應該感受到冷氣團抵達了，各地由北向南降溫中，這只是剛開始，一整週偏冷的日子，正式展開」，並曬出氣象署低溫分布預測，透露未來3天，將是冷氣團「最強勢的時刻」。

廣告 廣告

今晨8.5度「只是剛開始」！專家點名這3天成「入冬最大挑戰」回暖時間也不長

粉專曬出氣象署低溫分布預測，表示未來3天，將是冷氣團「最強勢的時刻」。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》）





粉專進一步指出，中部以北、宜蘭最低將挑戰8至11度，其他地方最低也下探10至13度，「堪稱是今年冬天以來最大挑戰」，呼籲各位務必做好保暖工作，並透露到了週末，冷氣團會稍微減弱，但即便如此，後方還是還是會有一些冷空氣補充南下，「會讓偏冷的日子持續快一星期」，強調「這波的冷期很長」，民眾務必多加留意。

今晨8.5度「只是剛開始」！專家點名這3天成「入冬最大挑戰」回暖時間也不長

強烈冷氣團發威，氣象署發布17縣市低溫特報。（圖／氣象署提供）





另外，針對今（7）日氣候，民視氣象主播林嘉愷也發文，透露昨（6）日晚至今（7）日清晨這波強烈冷氣團已達最強階段，但因為雲量多，輻射冷卻弱，清晨空曠地區最低溫在新北市石碇的8.4度，沒有外傳的5度，而且10度以下的區域也沒很廣，這樣的溫度一直影響到週五清晨。到了週五白天起，將逐漸回溫，但輻射冷卻強，早晚仍冷；降雨方面，林嘉愷表示，未來一週水氣少，各地大多是乾冷，僅剩明（8）日在大台北山區附近及東北部有段零星雨。







原文出處：今晨8.5度「只是剛開始」！專家點名這3天成「入冬最大挑戰」回暖時間也不長

更多民視新聞報導

南部2縣市罕見下探8度！鄭明典驚喊：應該是第1次

冷空氣襲台！台灣卻「只達冷氣團邊緣」鄭明典揭1原因

南台灣一晚連4震！當地人嚇到不敢睡：大地震前兆？

