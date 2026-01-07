今晨8.5度超級冷！首波寒流「恐低破6度」到這天才回溫

生活中心／徐詩詠報導

受到寒流影響，全台各地有感大幅降溫。截至今（7）晨5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。中央氣象署也持續發布低溫特報，指出受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台多縣市有10度以下氣溫發生的機率，其中金門縣將有機會出現6度以下。

氣象署指出，7日、8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今（7）日清晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，其中被標記橘色燈號的縣市，包括金門縣（有6度以下氣溫發生的機率）、新北市、台北市、桃園市、新竹縣與宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。



截至今（7）晨5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度（圖／氣象署提供）被標記黃色燈號的縣市，包括基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市，有10度以下氣溫發生的機率。至於回溫的時間點，氣象署說明9、10日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升；但輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

氣象署針對7、8日發布低溫特報。（圖／氣象署提供）

氣象署也呼籲民眾，面對寒流來襲務必加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

