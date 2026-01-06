今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫

生活中心／林昀萱報導

中央氣象署發布17縣市低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象署）

氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。

【橙色燈號（非常寒冷）地區】

金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）地區】

基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

今晨4:30真實色雲圖顯示，迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中；北部海面已有「雲階」(左)。降水回波合成圖顯示，東南部海上有降水回波(中)。累積雨量圖顯示，北部山區及花東有零星少量飄雨(右)。

今晨截至5:02，本島縣市平地的最低氣溫為新北（石碇區）8.5度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。明日至週六清晨強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫，恐降至5度以下，並成為入冬以來首波寒流。吳德榮提醒，這波強冷空氣因天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷，逐日的清晨常有局部地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，照護要特別注意。

氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」表示，週六起，強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升；不過，受輻射冷卻影響，臺灣各地早晚仍為寒冷，西半部日夜溫差大。週日以後，強冷空氣還會再進一步減弱，強度有機會降為東北季風增強等級。

更多三立新聞網報導

七期豪宅命案！男遭虐血液浮一層油 高大成揭3關鍵「等於死路一條」

辛柏毅墜海失聯！揭F-16夜訓死亡陷阱 「空間迷向」成飛官夜航殺手

分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公

藍五縣市爆內戰／鄭麗文喊全壘打綠地變藍天 5執政縣市卻現掉棒危機

