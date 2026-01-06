今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
生活中心／林昀萱報導
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。
【橙色燈號（非常寒冷）地區】
金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
【黃色燈號（寒冷）地區】
基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。
今晨截至5:02，本島縣市平地的最低氣溫為新北（石碇區）8.5度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。明日至週六清晨強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫，恐降至5度以下，並成為入冬以來首波寒流。吳德榮提醒，這波強冷空氣因天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷，逐日的清晨常有局部地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，照護要特別注意。
氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」表示，週六起，強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升；不過，受輻射冷卻影響，臺灣各地早晚仍為寒冷，西半部日夜溫差大。週日以後，強冷空氣還會再進一步減弱，強度有機會降為東北季風增強等級。
更多三立新聞網報導
七期豪宅命案！男遭虐血液浮一層油 高大成揭3關鍵「等於死路一條」
辛柏毅墜海失聯！揭F-16夜訓死亡陷阱 「空間迷向」成飛官夜航殺手
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
藍五縣市爆內戰／鄭麗文喊全壘打綠地變藍天 5執政縣市卻現掉棒危機
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 2
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 27
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
強烈冷氣團明襲台！一路凍到周末 探9度時間曝光
強烈冷氣團明襲台！一路凍到周末 探9度時間曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
廚餘新制「3種類」不能回收！丟錯恐噴6000元…
生活中心／饒婉馨報導台灣為了防堵非洲豬瘟疫情蔓延，中央政府已正式實施「家戶廚餘禁入豬場」政策。新北市環保局為此調整回收流程，自1月1日起全面推行廚餘新制，不再需要煩惱生熟分類，僅需「瀝乾水分」即可回收。然而，若丟3大類不得回收的物品，將面臨現場拒收甚至可能依《廢棄物清理法》第50條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。民視健康長照網 ・ 9 小時前 ・ 7
15縣市陸上強風特報！明起急凍4天 低溫恐跌破5℃
今（6）日清晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨。氣象專家吳德榮表示，明（7）日至10日清晨強冷空氣籠罩，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團來襲！今晨關西僅6.5℃ 明、後天更冷
根據中央氣象署觀測，今天（5日）清晨5:44全台最低溫出現在新竹縣關西的6.5度。受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。氣象署表示，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團南下 估週三至週五有機會達寒流等級
今（6）日開始強烈大陸冷氣團南下，溫度開始逐漸下降，台南市楠西鹿陶洋清晨出現8℃的低溫，氣象署也針對18縣市發布低溫特報，局部地區氣溫會到10℃以下。專家分析，這一波強烈大陸冷氣團影響的時間比較久，從週三到週五，加上輻射冷卻效應，有機會來到寒流等級，到了週末白天回溫幅度也有限，提醒大家要特別注意保暖。公視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
挑戰極端冷度！首波寒流週三襲台 專家示警凍到月中
（記者許皓庭／綜合報導）2026年首波寒流可能即將報到！今（5）日下半天起，另一波強烈大陸冷氣團再度強襲全台。 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
全台最低溫在台南 氣象專家曝「中南部比北部還要冷的原因」
「中南部比北部還要冷的原因！」中央氣象署對12縣市發布低溫特報，國立台灣大學大氣科學博士林得恩分析了中南部相比北部更冷的可能原因，包含輻射冷卻、地形與地表條件的影響、空氣濕度的差異等。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1
還沒到最冷！林得恩揭「4特徵」：這波冷很久
最低溫估下探5度！氣象專家林得恩表示，今（5日）下半天起，有另一新的強烈大陸冷氣團開始南下，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，其中包括冷空氣持續的時間偏長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流前菜！冷氣團＋輻射冷卻全台冷颼颼 6縣市亮橘燈低溫恐跌破6度
今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，全台各地氣溫開始急速下降，中央氣象署16:32發布新一波低溫特報，全台有17縣市列入警戒區，其中北部6縣市亮起橙色燈號，最低溫恐跌到6度以下，但還未進入最冷時刻。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
16縣市低溫特報下探6度！下半天強烈大陸冷氣團南下 各地越晚越冷
[Newtalk新聞] 今（5）日清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。中央氣象署凌晨4點32分針對16縣市發布低溫特報，今日平地最低溫是金門東測站在今天清晨6點9分測得的6.2度；台灣本島平地最低溫則出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，清晨5點44分測得6.5度。 氣象署指出，今日各地日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有可能出現10度以下低溫。白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚間氣溫將進一步下降。 天氣方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級 。 週二受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫預測北部、宜新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週三 (01/07) 受到強烈大陸冷氣團影響，持續乾冷，留意夜晚及清晨低溫
明天天氣如何？ 週三(07日)開始一直到下週三(14日)這段期間則是陸續還有三次短波槽要掠過臺灣附近，第一次在週三晚間(07日)到週四白天(08日)之間，第二次在週五晚間(09日)到週六白天(10日)之間，第三次在下週一晚間(12日)到下週二(13日)之間，不過目前的預報看起來這三次短波槽伴隨的都是比較偏乾冷的空氣，臺灣整體是位於東亞主槽的後側，因此不易有很明顯的天氣變化，變化比較多的是在迎風面地區，包括大臺北、東北部、東部，在短波槽掠過時可能有局部短暫陣雨出現機會，其他大部分地方的天氣則是大致穩定，短波槽通過時雲量可能較為增多，但是降雨的機會都不高，整體偏乾冷的天氣型態將要維持一段時間。這種形態下在高山地區也不易出現冰霰或降雪，溫度應該是夠低了，但是缺乏水氣配合，因此很難有良好的降雪條件，結冰的機會則是非常高，要前往山區活動的朋友要特別注意低溫以及結冰的情況。 溫度方面就要提醒大家特別注意，週三(07日)開始到下週三(7-14日)，也就是未來一週內陸續還有三波乾冷空氣要補充下來，露點溫度的預報也持續在低檔(10度以下)徘徊，在偏乾冷的天氣型態配合下，將呈現日夜溫差非常顯著的情況。白天各地有陽光出來，溫度比較有上升的機會，北部、東北部未來一週白天的高溫大約在15-20度之間，中部及花東地區白天高溫大約在18-23度之間，南部高溫則是在22-25度之間，整體來看越往南邊走白天高溫上升的情況可能越明顯。夜晚清晨的低溫則是要注意的重點，尤其是輻射冷卻作用可能造成的局部極低溫現象，中北部、東北部空曠地區未來一週在夜晚清晨將持續有10度或以下的低溫出現，甚至降到6-8度或更低，南部及花東空曠地區也持續會有10-12度的低溫發生，甚至降到8-10度之間，雖然特別低的溫度可能都集中在夜晚清晨出現，但是日夜溫差變化非常大，而且持續很多天，對於身體健康的影響仍是要特別留意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 14 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團今晚南下北東轉雨 是否升級寒流氣象署：持續觀察
中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天上午天氣穩定，但晚間起強烈大陸冷氣團漸漸南下，北部下午雲量增加，北東轉雨，外出備傘。今...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1