今晴朗好天氣高溫可達27℃ 苗栗以南日夜溫差大 明起變天北東轉雨

中央氣象署表示，今天各地天氣晴到多雲、早晚較涼，低溫約13至18度，白天較昨天溫暖，北部、東半部高溫約攝氏24至26度，中南部25至27度，苗栗以南須留意日夜溫差大。氣象專家吳德榮說，明天起東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台灣轉涼、中南部日夜溫差大。目前預估最強冷空氣13日南下，強度將觸及大陸冷氣團，平地低溫恐達10度以下。

（圖取自中央氣象署網站）

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮10.7度、苗栗縣西湖鄉11.4度。

廣告 廣告

氣象署指出，今天受輻射冷卻影響，早晚較涼，各地低溫普遍約13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫可能更低一些。白天氣溫較昨天再回升，北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大，提醒民眾適時調整穿著。

降雨方面，氣象署說，各地大致為晴到多雲的天氣型態，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星短暫雨。澎湖、金門、馬祖天氣晴時多雲，澎湖氣溫約20度至23度，金門16度至23度，馬祖16度至20度。

另外，氣象署說明，位在菲律賓東南方的熱帶性低氣壓持續朝偏西方向移動，先經過菲律賓再進入南海，預估強度發展不明顯，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，明天（8日）上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，9日上半天北部、東半部仍有雨，下半天東北季風漸減弱，降雨逐漸減緩。10日、11日天氣好轉，各地晴時多雲，僅東半部有局部短暫雨，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼。12日迎風面水氣略增，北海岸、東半部留意局部短暫降雨。

吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬，入冬最強冷空氣預計13日傍晚南下，持續影響至15日，強度將觸及「大陸冷氣團」標準，挑戰本島平地最低氣溫10度以下。不過模式會繼續調整，且各國模式模擬強度不一致、南下時間分歧，需持續觀察。