今晴朗舒適！明變天有雨 「2波冷空氣南下」時間點曝

今天天氣晴朗舒適，明日變天氣溫驟降。（圖／方萬民攝）

氣象署指出，今天（7日）受到輻射冷卻影響，早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低一些，到了白天氣溫會較昨天再稍回升一些，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大。

氣象專家林得恩指出，8日及9日，受第1波東北季風增強且南下影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨發生機會；北部及東北部地區降溫最為顯著，中南部地區日夜溫差仍大。10日至13日，受東北季風減弱影響，台灣各地天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部地區會有局部零星降雨。

廣告 廣告

而第2波冷空氣南下，預計自14日開始，這波東北季風增強並大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度；代表中央氣象署所屬台北站的最低溫會達14.4度以下。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，今晨觀測資料顯示，台灣東側海上、有平行海岸線的條狀低層雲、伴隨降水回波，各地無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

各地區氣溫為：北部16至27度、中部12至30度、南部13至30度、東部15至28度。

最新模式模擬顯示，明（8）日上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二（9日）上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。週三、四（10、11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

至於入冬最強冷空氣、最新歐洲模式模擬調整為：13日傍晚開始南下、影響至15日，強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下；週六乾轉濕，下週日、一迅轉乾冷。但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦見分歧，需持續觀察，下定論還太早。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她胸悶看診巧遇高大成！驚呼「法醫有看活人」 網笑喊：幸好妳是自己找他

小紅書遭封爆下載潮！登排行榜第一名 Cheap分析原因超中肯

賴瑞隆兒爆霸凌 名醫揭親身經驗「為10元被揍肚」：他們不認為有錯