今晴熱明北部變天 吳德榮：強颱辛樂克是37年來最強4月颱

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吳德榮表示，今年第4號強烈颱風辛樂克為1989年安迪之後最強4月颱，但路徑不侵台。（圖：取自洩天機教室專欄）

中央氣象署今天（14日）發布濃霧特報，金門及馬祖今晨有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防曬，多喝水。

氣象署提醒，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖及金門已經或將出現能見度不足200公尺的現象。溫度方面，吳德榮說明，今天南部最高氣溫約在36度左右，北部21度至33度、中部18度至34度、南部18度至36度、東部18度至35度。

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吳德榮接著指出，明天、週四微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴，北台高溫微降，各地仍偏暖熱；北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。週五、週六微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴。

吳德榮續指，週六北、東高溫略降，北舒適，中南偏熱。週日至下週二台灣附近水氣仍多，大氣趨不穩定；雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱。下週三、下週四雲量減少，高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

至於颱風消息，吳德榮提到，根據中央氣象署最新資料顯示，今年第4號強烈颱風辛樂克在關島東方海面向北北西進行；正如同最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，距台灣及日本皆相當遠，雖為1989年安迪之後最強4月颱，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。

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