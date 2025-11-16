今暖明驟冷！北部高溫急掉10度 專家：入秋冬最強冷空氣

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司氣象分析師廖于霆表示，今（16）日全台天氣依舊晴到多雲，北部、東北部高溫25至27度，中南部及東南部可達28至30度。而從明（17）日清晨開始，東北季風增強南下，北部、東北部天氣將急轉陰雨，且氣溫從早一路下降；中南部與東南部溫度也會明顯走低。他指出，這波是入秋以來最強冷空氣，全台將在週一晚間明顯感受到寒意，北東濕冷、中南部日夜溫差大，要提前做好保暖。

天氣風險公司氣象分析師廖于霆今日在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」發布最新天氣提醒，強調本週日全台仍享有晴朗穩定的舒適天氣，不過從週一開始北台灣率先轉變，將迎來入秋以來最強的冷空氣，氣溫一路下降，濕冷感預料會持續到週四。

廖于霆指出，週日受偏東風帶動，各地天氣大多晴到多雲，北部及東北部白天高溫可達25至27度，中南部與東南部更上看28至30度，是難得的溫暖舒適天氣，提醒民眾要把握外出活動好時機。不過到了週一清晨，東北季風增強南下，北部與東北部天氣將明顯轉陰轉雨，且氣溫自清晨起一路下滑；中南部與東南部雖然仍維持晴時多雲，但氣溫也會跟著逐日下降。

週一時台灣的雲雨。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

他說明，這波冷空氣屬於入秋冬以來最強，週一全台低溫約落在19至23度之間。到了週二晚間，北部與東北部低溫進一步降到17度，中南部約17至19度，東南部則在20度上下。週三晚間冷度再加成，北部及東北部低溫僅15至16度，中南部約16至18度，東南部仍在20度左右。要到週四之後，冷空氣才會開始減弱，各地低溫將以一天回升約一度的速度逐步向上。

至於高溫方面，北部與東北部在週四以前白天僅剩17至18度，中南部則仍可達21至24度。廖于霆提醒，這波冷空氣夾帶明顯水氣，北部與東北部將會是連續多日的陰雨濕冷天氣；中南部雖然較穩定，但日夜溫差拉大，早晚格外有涼意。他呼籲民眾務必注意保暖，避免因急遽降溫而受寒感冒。





