今最低溫只剩10度！回暖時間曝光 下週東北季風恐再發威

受到東北季風影響，今（27）日清晨各地溫度仍偏低，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天仍受到東北季風影響，整體氣溫變化不大，到了週末東北季風減弱，各地氣溫將回升，北部及東部高溫上看26度。下週天氣主要還是要看東北季風強弱變化。

天氣風險指出，今天受到東北季風及天琴颱風外圍雲系北上影響，各地雲量偏多，迎風面北部至東北部有地形短暫陣雨之外，台東至恆春半島也需留意降雨狀況，但整體雨勢偏弱。氣溫方面，今日清晨各縣市平地最低溫約在14至17度之間，新竹關西最低溫探至10.5度，各地高溫約在21至24度，中南部日夜溫差較大。

天氣風險表示，明日一樣受到東北季風影響，整體氣溫變化不大，隨著北方乾空氣南推，天琴颱風外圍北上的中高層雲系將逐步減弱，北部及東部應是偏陰天氣，僅零星降雨、強度不高。氣溫約在15至22度，中南部則從陰天轉為多雲天氣，有機會看到陽光，白天高溫將再回升1至2度，但晚上至清晨受到輻射冷卻影響，低溫可能降至14度。

天氣風險透露，週末東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫有望回升、天氣好轉，北部及東部高溫約24至26度，低溫約17至19度；中南部高溫約27至29度，低溫約18至21度。要留意的是環境偏乾，西部沿海空曠、近山平地與東部縱谷仍可能因輻射冷卻，出現局部14至16度低溫。

天氣風險指出，下週天氣仍受到東北季風強弱起伏主導，維持較典型的南北分布，迎風北部及東部多雲到陰、間歇陣雨，整日體感偏涼至偏冷；背風中南部晴時多雲，白天回暖、早晚偏涼，日夜溫差大。

