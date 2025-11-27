今最低溫探至10度！這天恐迎首波大陸冷氣團 周末短暫回暖

今日最低溫出現在新竹關西，早晨時溫度下探10.5度。（示意圖／劉耿豪攝）

今（27）日受東北季風及天琴颱風外圍雲系北上影響，水氣增加，各地雲量偏多。北部至東北部因迎風面有短暫陣雨，台東到恆春半島也受到影響，不過雨勢整體偏弱、累積不多；清晨各地持續偏冷，平地最低溫普遍落在14至17度，新竹關西更下探10.5度，到了周末東北季風減弱，氣溫可上看26度。而另一個氣象粉專「天氣報馬仔」則指出，12月2日有機會迎首波大陸冷氣團。

臉書氣象粉絲專頁「天氣風險WeatherRisk」指出，今受東北季風及天琴颱風外圍雲系北上影響，各地雲量偏多、天氣較陰沉，迎風北部至東北部有地形短暫陣雨外，台東至恆春半島也有降雨影響，整體雨勢偏弱、累積不多。而各地晨間感受持續偏冷，觀測各縣市平地最低溫普遍都達14至17度，新竹關西最低溫探至10.5度。預測各地高溫21至24度，低溫約14至17度，建議北、東部民眾外出攜帶雨具並留意保暖；中南部日夜溫差相對較大，早出晚歸記得加件衣物。

至於明（28）日東北季風持續籠罩，氣溫變化不大。由於北方乾空氣南下，今日天琴外圍帶來的中高層雲系將逐漸減弱。預測北、東部仍以陰天為主，僅零星降雨；中南部則自陰轉多雲，白天可望再回暖1至2度。不過夜間輻射冷卻明顯，沿海空曠及近山平地仍可能出現14至16度低溫。

週末開始東北季風減弱，風向轉為偏東風，水氣減少、天氣明顯好轉。北部與東部白天高溫可達24至26度，中南部則可回升至27至29度。然而在偏乾環境下，清晨仍可能因輻射冷卻出現局部14至16度低溫，東部縱谷與西部空曠地區需留意早晚溫差。

而另一個臉書氣象粉專「氣象報馬仔」也提醒，目前南海到巴士海峽暖濕水氣雖多，但受北方乾冷空氣壓制，水氣無法有效北上，使台灣仍以東北季風為主。基宜花東及山區將持續有短暫雨勢，高屏亦有零星降雨、恆春半島雨勢稍明顯。

展望下週，台灣仍受東北季風起伏掌控，呈現典型南北溫差格局；且12月2日晚起冷空氣南下強度可望增強，有機會達到首波大陸冷氣團等級，恐成入冬最明顯降溫，民眾務必提前做好保暖準備。

