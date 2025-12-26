今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天

生活中心／黃依婷報導

今天清晨冷氣團達到最強時刻全台冷颼颼，最低溫在馬祖7.4度。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，冷氣團發威，全台冷颼颼，今天清晨冷氣團達到最強時刻全台冷颼颼，最低溫在馬祖7.4度，本島最低溫在新北石碇10.1度，且冷氣團會持續影響到明天，各地依然寒冷，低溫約12到15度，戶外活動務必多加保暖及禦寒。

廣告 廣告

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也曬出今日低溫排行，最低溫出現在馬祖南竿7.4度，接著依序為馬祖東引8.0度、馬祖北竿8.3度、金門烈嶼9.9度、金門金湖10度、新北石碇10.1度、桃園楊梅10.3度、新北五股10.7度、新竹關西10.9度、台中后里11度、桃園平鎮11度、台北南港11.1度、新竹湖口11.1度、新北土城11.1度、北鶯歌11.1度、桃園八德11.2度、苗栗市區11.3度、桃園大溪11.3度、宜蘭三星11.4度、台北文山11.4度。

根據中央氣象署資料顯示，明日大陸冷氣團減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨北部地區亦有零星短暫雨。

更多三立新聞網報導

深入緬甸電詐園區！林秉宥揭內幕：多由中國福建幫掌控

未來帳戶遭疑違憲「藍白為何還要推？」學者解答：未來恐怕會越來越多

藍白推未來帳戶！他看傻「明年都沒錢了」：談啥未來？

諷鄭麗文「獅王變羊王」？林濁水：鬧跛速度史無前例

