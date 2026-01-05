今最低溫8度入夜更冷！明起「寒流來襲」 下週一才回溫

今天起越晚越冷。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中分析，今（6日）清晨受迎風面雲層影響，北部陸地與東半部海域出現降水回波，部分地區有零星降雨。不過，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）5日20時的模式模擬指出，乾冷空氣自上午起將逐步南下，帶動全台轉為晴朗，氣溫將驟降，愈晚愈冷。民眾如需早出晚歸，務必注意保暖。

截至今晨5時12分，本島縣市平地的最低氣溫為台南楠西區8度。各地預估氣溫如下：北部8至14度、中部8至20度、南部8至23度、東部9至22度。

廣告 廣告

預報指出，自明（7日）日至本週六（10日）清晨，全台將籠罩在「強冷空氣」之下。雖然強度與前一波寒流相近，但由於天氣晴朗穩定，將出現「輻射冷卻」現象，使低溫效應加劇。氣象模式顯示，未來幾天清晨，全台本島平地出現5度以下低溫的機率高，預計將成為入冬以來首波符合氣象局定義的「寒流」（台北測站低於或等於10度）。

吳德榮特別提醒，週三至週六早晨期間，白天在陽光照射下可能感覺溫暖，但入夜後氣溫急遽下降，形成「極寒冷」的天氣型態。日夜溫差大，尤其家中有年長者或患有心血管疾病者，更應加強保暖與照護。

展望未來，週六白天至下週一（12日），天氣將持續晴朗穩定，冷空氣漸弱，白天氣溫逐日回升，但清晨與夜間依舊寒冷，提醒民眾持續留意氣溫變化。

此外，雖然這波強冷空氣將使海拔2000公尺以上高山氣溫降至零度以下，但因缺乏足夠水氣，降雪機率不高，不需抱持過度期待。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「貴族蔬菜」價格崩盤！產地50元買4顆 菜販喊：現在吃就賺到

強烈冷氣團來襲 鄭明典解密「分裂極渦」：到台灣還很冷

入夜北東水氣增！6縣市低溫特報「明晨跌破10度」 這天再降溫急凍7度