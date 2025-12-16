今最好天氣！冷空氣退場回暖 東北季風「這時」接力報到降雨時間曝

【記者黃泓哲／台北報導】今(16)日冷空氣減弱，全台天氣晴朗穩定，是未來一週相對最好的一天。氣象專家吳德榮指出，白天陽光露臉，各地氣溫明顯回升，但清晨受輻射冷卻影響仍偏冷，日夜溫差相當大，西半部甚至可能超過10°C，外出早晚仍要注意保暖。

吳德榮表示，今日各地白天感受舒適到微熱、夜晚偏涼，北部氣溫約12至27°C，中部10至29°C，南部11至29°C，東部11至27°C。不過從明後天開始，東側水氣逐漸增加，北海岸、大台北東側及東半部轉為偶有局部短暫雨，西半部仍以多雲到晴為主。

中央氣象署也提醒，19、20日將有中高雲自南海北上，全台雲量明顯增多，降雨範圍擴大，山區與東半部降雨機率較高，平地也可能出現零星飄雨。21日另一波東北季風南下，北部與東半部轉涼、有雨，22日迎風面轉乾，天氣才會逐漸好轉。

氣象署提醒，近期天氣變化快、溫差大，對長者與心血管疾病患者都是考驗，早出晚歸應適時增減衣物。此外，沿海及空曠地區風勢偏強，外出活動務必留意安全；本週後段外出，記得攜帶雨具，才能應付忽晴忽雨的天氣變化。

今日低溫。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

