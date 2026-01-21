今最後上車日！兩檔「國民ETF」0050、0056明除息

今最後上車日！兩檔「國民ETF」0050、0056明（22）日實施除息。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 兩檔重量級之「國民ETF」0050、0056 明（22）日將實施除息，想參與的投資人可把握今天最後上車日。

擁有逾 152.2 萬受益人的元大高股息（0056），昨（20）日公告今年首季配息，每受益權單位將配發 0.866 元，同於前一次配息。若不含銀行匯費，持有一張能領息 866 元，配息發放日則在 2 月 11 日。以 0056 最新淨值 38.38 元估算，單次配息率 2.26%。

這檔老字號的高息ETF，0056 連續配息紀錄進入第 15 年。觀察其自 2023 年七月改為季配息後，統計 10 次配息紀錄，僅 2 次未如預期填息，其餘 7 次最快 6 天、最慢 84 天都能順利填息。

2023 年第三季，0056 除息 0.7 元、第二季增至 0.79 元，前年第三季起更是連 4 季配 1.07 元，不過自去年第三季配息降至 0.866 元，包括此次將連續 3 次配 0.866 元。

根據元大投信官網顯示，0056 迄今前十大權重股依序為聯電（2303）5.34%、中信金（2891）4.48、聯發科（2454）4.31%、廣達（2382）4.19%、日月光投控（3711）3.77%、長榮（2603）3.36%、華碩（2357）3.35%、緯創（3231）3.34%、華南金（2880）3.27%、永豐金（2890）3.09%。





除了 0056 外，「元老」市值型ETF元大台灣50（0050）也將於明日除息 1 元，為自實施分割後新高，持有一張能領息 1,000 元。已昨日淨值 72.8 元估算，單次配息率 1.37%。這檔採半年配的ETF，自分割後受益人數大增，最新 1 月 16 日受益人數達 211 萬 3,798 人，資產規模截至昨日已至 1 兆 1,428.8 億元。

0050 迄今前十權重股依序為台積電（2330）63.99%、鴻海（2317）4.02%、台達電（2308）3.22%、聯發科（2454）3.22%、日月光投控（3711）1.43%、中信金（2891）1.33%、聯電（2303）1.16%、富邦金（2881）1.16%、廣達（2382）1.08%、國泰金（2882）1.06%。

