今有望追雪！下週另一波「再轉冷雨」 竟還有熱帶擾動

【江宜潔／綜合報導】今（21）日雲量偏多、各地早晚涼，清晨本島平地最低溫已較前幾天回升（高雄內門15.2℃），不過迎風面北部至東北部一帶有局部雨、體感依舊濕涼，且中部3500公尺高山有望追雪，緊接著週末稍稍回暖變乾後，下週又會有另一波東北季風報到、再次降溫轉雨，與此同時還會有新的熱帶擾動醞釀！

中央氣象署指出，今日環境仍吹東北季風、早晚偏涼，各地低溫約17～19℃，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度也將回升為：北部及宜蘭22～23℃、花東24～25℃、中南部26～27℃，感受上較溫暖舒適。

降雨方面，今日各地雲量偏多，迎風面大台北山區、基隆北海岸、宜花有短暫雨，桃園以北、台東、恆春半島偶有零星降雨，其他地區則為多雲，另山區水氣較多、亦有零星飄雨機會；此外，若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞、零星降雪等機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，最新（20日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（22）兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸及東北部偶有局部短暫雨機率，至於背風面則多雲時晴，整體來看北台灣略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

今日各地氣溫分別為：北部17～24℃、中部16～27℃、南部15～28℃、東部16～27℃。

未來天氣，週日（23）至下週一（24）白天各地晴時多雲、氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨機率，不過下週一晚間起另一小股東北季風即將南下，屆時迎風面降雨機率提高、北台灣降溫。

下週二（25）下午起，這波東北季風將逐漸轉乾，使天氣變為晴朗穩定、早晚偏涼，接著下週三（26）至週四（27）東北季風減弱，各地持續晴朗、氣溫回升，不過早晚依舊涼。

值得注意的是，透過最新各國模式模擬可見，下週南海還會有熱帶擾動發展，不過距離遙遠、對台無影響。

今（21）日清晨4時紅外線雲圖顯示，台灣上空有鬆散中層雲，迎風面低層雲（左）帶來北海岸及東北部局部降雨（右）。氣象應用推廣基金會、中央氣象署

