今有6縣市停水「最長達10小時」 區域、時段一次看

根據自來水公司公告，今（12月1日）全台將有6個縣市進行停水作業，影響地區包括桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市與屏東縣，最長停水時間可達10小時。自來水公司提醒民眾提前完成儲水作業，以備不時之需。

●桃園市

大溪區：配合公園三街小區流量計新設工程，仁愛里、仁武里將自12時至18時停水6小時。 中壢區：永福路與華美一路汰換管線，永福路單號側（榮民路至興仁路二段）與興仁路二段594巷，自9時至16時停水7小時。 龜山區：配合樂善二路與文樂路口消防栓遷移，文化一路、文樂路自10時30分至16時30分停水6小時。

●台中市

沙鹿區三鹿里、龍井區山腳里：自立路段汰換管線工程，自9時至16時停水7小時。

●雲林縣

北港鎮光明路、義民路：配合光明路段汰換工程，自8時至18時停水10小時。

●嘉義縣

大林鎮中林路等街道：汰換管線工程（案號RC11405010020），自8時至17時停水9小時，17時恢復供水，末端地區水壓需延遲30分鐘恢復，若遇雨將順延。

●台南市

鹽水區：中正路等路段汰換管線，自9時至17時停水8小時，影響範圍含三福路、民生街、忠義路、武廟路、朝琴路、清湶路、中山路、中正路等多處地址。 新市區：光華街汰換管線連接，自9時至15時停水6小時，影響光華街、南港街。 左鎮區：光榮實小及三重溪工區一汰換管線，自9時至16時停水7小時，影響榮和里一帶。

●屏東縣

枋寮鄉：工業路段汰換工程，自9時至17時停水8小時，影響範圍含中山路三段、屏南路、工業各街、東海路與臨海路二段。 屏東市：建國路117號前管線斷管作業，自13時至16時停水3小時，影響和平路、建國路、建武路、建民路及華盛街一至三街。

自來水公司提醒，用戶如需更多資訊或停水查詢，可上台灣自來水公司官網或洽當地服務中心。

