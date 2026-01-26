今東北季風報到！北部有雨越晚越冷 最低溫下探11度

今天氣轉涼，越晚越冷。（圖／劉耿豪攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，根據最新26日晚間8時歐洲中期天氣預報中心模式模擬結果顯示，27日起東北季風逐漸南下，各地氣溫開始下降，北台灣降溫感受最為明顯，且愈晚愈冷。天氣型態方面，北部雲量增加，降雨機率逐步升高，東半部轉為有局部短暫降雨，中南部則受影響較小，維持多雲到晴的天氣。

依最新預測，各地氣溫範圍分別為北部約19度至12度，中部約13至22度，南部約14至25度，東部約13至24度。

廣告 廣告

吳德榮表示，週三（28日）北部將呈現雨後多雲的天氣型態，中南部為晴時多雲，東半部仍有零星局部短暫雨，北台灣整體感受偏涼至微冷。週四至週六期間，各地天氣大致穩定，多為晴時多雲，僅東半部偶有局部降雨，氣溫則將逐日回升。

他進一步說明，這一波冷空氣型態以符合「東北季風」的機率最高，氣溫最低時點落在週三晚間至週四（29日）清晨，台北測站氣溫約可降至15度左右，而本島平地局部低溫仍可能下探至11度。

最新模擬也顯示，週六晚間將有另一波冷空氣再度南下，北部雲量增加，東半部轉為局部降雨。下週日與週一，冷空氣影響持續，西半部天氣轉為晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨，北台灣感受偏涼。

至下週二至週四，冷空氣逐日減弱，各地天氣轉趨穩定，白天氣溫回升，但在夜間輻射冷卻影響下，清晨與夜晚仍偏冷，日夜溫差明顯。吳德榮指出，下週三、週四清晨，臺北測站氣溫有機會短暫降至14度，並觸及「大陸冷氣團」定義的門檻。

吳德榮提醒，雖然這兩波冷空氣強度不高，但冷暖交替頻繁、天氣變化較大，民眾仍應留意氣溫起伏，適時調整衣著。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子

蹲101窗台拍霍諾德遭公審！當事人道歉還原始末 網友送暖「超Q同框照」

男子「死而復生」！剛辦完喪禮他竟回來了 家屬嚇壞掘墓查真相