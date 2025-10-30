今東北季風增強「迎風面有雨」北台灣再轉涼 中南部相對穩定

氣象署表示，今天（31日）鋒面通過及東北季風增強，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，北台灣天氣再度轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到下周一（1日到3日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，本周受東北季風接續影響，北部及東半部有降雨機率，中南部地區天氣相對穩定。

今天（31日）鋒面通過及東北季風增強，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主。（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

今天（31日）鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北台灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21～26度，其他地區早晚也涼，低溫22～24度，白天高溫仍有27～32度。

氣象署在臉書預報，本周東北季風接力抵達，北台灣涼、迎風面有雨，中南部地區天氣相對穩定。明天到下周一（1日到3日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，下周一北部地區亦有零星短暫雨。

下周二（4日） 東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗、台東地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。下周三（5日） 東北季風再增強，天氣轉涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。下周四（6日） 東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天到下周四高溫預測為北部、宜蘭24～27度，花東26～28度，中南部30～32度；低溫預測為北部、宜蘭19～21度，中南部、花東21～24度。

下周五、下周六（7日、8日）東北季風減弱，環境偏東風，北部及東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周日（9日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱