今東北季風增強！2大地區再變天「雨最多」 週末降溫1圖看懂

今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼。中央氣象署提醒，週末北台灣天氣涼，其他地區則是早晚亦涼，民眾需留意氣溫變化，適時添加衣物，而沿海空曠地區、離島風力強，海濱浪大，若要到海邊活動，請注意安全。

中央氣象署日前在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明，從30日晚間開始東北季風增強、水氣增多，降雨先從北部開始，到了31日逐步擴大到東半部地區，仍以北部、宜蘭最為陰雨，中南部則是多雲到晴的穩定天氣。

中央氣象署指出，到了週末，北部宜蘭全天有涼意，清晨可能下探19、20度，其他地區雖然白天氣溫還蠻高，可是夜裡、晨間也比較涼（21-23度），請適時調整衣物。另外，沿海空曠地區、離島要留意強陣風，風浪也會變大，海邊活動請注意安全！這波東北季風預計11月4日（下週二）逐漸減弱，屆時氣溫又會明顯回升。

至於今日詳細天氣狀況，中央氣象署表示，今日鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

北台灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。離島天氣，澎湖晴時多雲，氣溫23至25度；金門多雲時晴，氣溫22至26度；馬祖多雲時晴，氣溫21至23度。

