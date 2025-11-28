今東北季風減弱氣溫回升 下週二北台灣轉濕冷

下週二(2日)起，新一波較強的東北季風南下，北台灣將轉濕冷天氣。 圖/氣象署

[Newtalk新聞] 隨著東北季風逐漸減弱，今天(29日)是天氣最穩定、最晴朗的一天，民眾可把握機會洗衣曬被或安排戶外活動。不過，氣象署提醒，週日開始水氣將再度增加，下週二起更有一波明顯增強的東北季風南下，北台灣將再度轉為濕冷天氣，溫度下降相當有感。

今天在東北季風減弱、水氣下降的影響下，全台大多為晴到多雲的穩定天氣。白天西半部高溫可達26至28度，東半部約24至26度，感受溫暖舒適；不過清晨與夜晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫落在15至17度，竹苗空曠地區甚至可能下探10至12度，南部及花東則約18至20度。各地降雨機率偏低，僅恆春半島偶有零星短暫雨。提醒民眾日夜溫差大，早出晚歸的民眾務必採「洋蔥式穿搭」，適時增減衣物。

下週二(2日)起，新一波較強的東北季風南下，預估影響至週四，北台灣降溫明顯，清晨與夜晚低溫將下探15至16度，部分空曠地區可能出現12至13度低溫，體感偏冷。迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島會有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星雨勢；南部及花東則維持多雲到晴，但早晚偏涼，日夜溫差同樣大。

空氣品質方面，由於東北季風帶來微量境外污染，加上中南部屬下風處，污染物易累積，今天空氣品質在中部、雲嘉南、高屏以及金門、馬祖呈現「橘色提醒」，對敏感族群不健康；北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖則為「普通」等級。

此外，恆春半島、蘭嶼、綠島與澎湖可能出現6級平均風或8級以上強陣風，沿海浪高約2至3公尺，提醒民眾從事海邊活動務必加強警覺。

第27號颱風「天琴」（KOTO）目前位於南沙島海面，緩慢往偏西方向移動。氣象署目前研判對台灣天氣沒有直接影響。

