今東北風減弱明回暖 下週「這天」強冷空氣到！挑戰今年首波大陸冷氣團

天氣風險公司薛皓天指出，今天（12月5日）東北季風強度稍減弱，明天（12月6日）起東北部、東部天氣可望好轉，有陽光露臉機會，週末兩天（12月6、7日）會逐步回升。不過氣象專家林得恩提醒，下週一（12月8日），東北季風再度增強，冷空氣再度南下，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文表示，今天天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過20度；一直要到明天東北季風減弱，環境水氣減少，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，降雨僅剩基宜地區以及北部山區仍有零星陣雨機會。

下週一起，東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感；此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長。要注意的是，下一波的強冷空氣南下，預測在12月3日、12月4日前後，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

薛皓天也說，下週一（12月8日）的這波東北季風讓北、東部再轉為陰陣雨天氣，氣溫會明顯下降。下週三（12月10日）高壓逐漸東移，維持偏東風環境至下週五（12月12日），期間各地大致為晴到多雲天氣，迎風面東北角及東半部仍有短暫陣雨，週三至週五水氣會逐漸減少，降雨量會逐步降低。

薛皓天指出，氣溫方面，下週一、二氣溫偏低，中北部、東部高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度。下週三起氣溫逐步回升，白天有暖意，由北至南高溫約24至30度，西半部要注意夜間清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差仍有10度左右。



