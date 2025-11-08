今森茉耶未成年喝酒又捲不倫戀 被節目除名、公司解約

【緯來新聞網】曾在朝日電視台特攝劇《第一戰隊五獸者》中擔任首位女性黑戰士的19歲女演員今森茉耶，因未成年飲酒行為而被節目除名，所屬經紀公司也宣布與她解除合約。

今森茉耶被節目除名、公司解約。（圖／GROVE株式会社）

今森的經紀公司Seju於8日表示，確認她在未滿20歲時有飲酒行為，這已構成嚴重違約，雙方協議後即日起終止經紀合約，並向支持者致歉。朝日電視台和製作公司東映也同步宣布今森退出節目，並強調此為考量社會責任與遵守規範的緊急處理措施。



今森茉耶出身宮崎縣，2006年出生，因TikTok而走紅，2023年獲選為「ミスマガジン」冠軍，隔年登上《週刊Playboy》展開寫真模特兒生涯，被譽為次世代女主角。2025年2月，她在《第一戰隊五獸者》中飾演一河角乃成為該系列歷來首位女性黑戰士，廣受矚目。



今年9月，有媒體報導今森與41歲、已婚的替身演員淺井宏輔有不倫關係，同時與職業足球選手道脇豐交往，引發雙重戀情爭議。儘管經紀公司當時僅表示「確認事實中」，但相關傳聞已對節目製作團隊造成壓力，有知情人士指出今森曾因此被提醒注意行為。



如今飲酒事件爆發，外界普遍認為是先前爭議的延伸結果。與此同時，《第一戰隊五獸者》也確定將於明年2月提前結束播出，打破系列作慣例的年度完結方式。

