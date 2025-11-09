今森茉耶爆偷吃人夫！又「未成年飲酒」 公司火大開除
19歲日本女星今森茉耶先前遭週刊踢爆疑似與41歲已婚替身演員淺井宏輔不倫戀，同時還與足球選手交往，沒想到近日又因為未成年飲酒掀起爭議，事後她在社群平台發聲道歉，公司也火速宣布解除合約，主演電視劇《第一戰隊五獸者》也將她除名。
今森茉耶所屬經紀公司seju昨（8）日發出聲明，證實她未成年飲酒的事實，認定這個行為已經嚴重違約，因此宣布解除與今森茉耶的合約，除了向社會大眾致歉外，經紀公司也承諾未來會加強對旗下藝人的管理，防止類似的事情再度發生。
今森茉耶所屬經紀公司seju昨（8）日發出聲明。（圖／翻攝自seju官網）
另外，今森茉耶演出的電視劇《第一戰隊五獸者》也確定將她逐出演員名單，後續也不得再參與演出。而今森茉耶也清除所有社群平台貼文，僅留下一則道歉聲明，「此次因我輕率的行為，給許多人士帶來了困擾與擔憂，我在此由衷地致上最深的歉意。」
今森茉耶坦言，未成年飲酒是非常可恥且無法被原諒的行為，正在深刻反省，對於一直以來支持她的粉絲及受到影響的所有人誠摯道歉，「我將銘記此次教訓，反省自身的生活態度，誓不再重蹈覆轍，努力以誠懇的方式面對人生。」
今森茉耶憑藉TikTok短影片爆紅，今年2月演出《第一戰隊五獸者》後人氣飆漲，沒想到9月遭爆疑似與41歲已婚演員淺井宏輔不倫，還同時與足球選手交往，如今親口證實未成年飲酒，自毀演藝事業。
