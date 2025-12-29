今氣溫回升兩地防大雨 跨年夜最強冷空氣報到低溫急降7度以下

今日氣溫稍微回升，不過水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭有大雨。資料照，廖瑞祥攝



今日（12/29）氣溫稍微回升，不過水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭有大雨、且降雨時間長，明日（12/30）起至元旦東北季風將增強，跨年夜雲多局部有雨，民眾想迎接2026年第一道曙光恐怕得要碰運氣。此外，元旦起新一波冷空氣南下，強度將是入冬最強，有成為首波「強烈大陸冷氣團」的可能，平地最低溫恐降至7度以下。

氣象署指出，今日各地水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭降雨時間長，並有機會發生局部大雨，桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。

溫度方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，不過各地早晚天氣仍涼，苗栗以南區域日夜溫差大，各地低溫約14至18度，北部及宜蘭高溫約21至23度，其他地區則為24至27度。離島天氣：澎湖多雲，19至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至17度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新模擬模式顯示，今日（12/29）晚間起至週三（12/31）東北季風稍稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨機率亦逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他地區晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮接著指出，最新模擬模式顯示，週四（1/1）起冷空氣開始南下，氣溫漸降，週五至週日（1/2至1/4）清晨入冬最強冷空氣壟罩，達到首波強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低溫將降至7度以下，提醒民眾要注意保暖，千萬不可小覷。

