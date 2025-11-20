今氣溫回升至週末 下週一東北季風南下再轉涼有雨

今白天氣溫回升。（圖／劉耿豪攝）

中央氣象署表示，今（21日）全台仍受東北季風影響，清晨及夜晚天氣偏涼，各地低溫落在17至19度之間。儘管白天冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，整體天氣趨於舒適，但高山地區仍有機會出現降雪現象。預計週末東北季風轉弱、氣溫回升，不過下週一（24日）新一波東北季風增強，北台灣將再度轉涼，迎風面地區降雨機率也將明顯提升。

氣象署預報員黃恩鴻指出，目前環境仍為東北風主導，加上水氣未散，全台各地雲量偏多。白天溫度部分，北部與宜蘭約22至23度，花東地區則為24至25度，中南部高溫可達26至27度，感受上較為溫暖。

展望週末（22至23日），東北季風將逐步減弱，各地氣溫回升，但早晚依舊偏涼。中南部民眾需留意日夜溫差。降雨方面，僅基隆北海岸、東北部與大台北山區仍可能出現局部短暫雨，東部、東南部與恆春半島則有零星降雨機會，其他地區則為多雲到晴的天氣型態。

不過，下週一（24日）東北季風再度增強，北台灣及宜蘭將出現明顯降溫，迎風面地區降雨機率也隨之增加。氣象署提醒，屆時基隆北海岸、東北部與大台北山區的降雨可能持續，其餘地區雖以多雲到晴為主，但北部地區晚間仍可能出現局部短暫雨，民眾外出請攜帶雨具備用。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明（21、22日）兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。

最新模式模擬顯示，下週日至週一（24日）白天、各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下週一晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二（25日）下午起「東北季風」轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，下週三、四（26、27日）「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。下週南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。

