今氣溫漸升！1/2起冷空氣續南下 挑戰首波強烈冷氣團

今（28）日冷氣團減弱，氣溫漸升，各地雲量仍多，迎風面回波消長，大台北東側、宜蘭明顯降雨。氣象專家吳德榮表示，1月2、3日冷空氣續南下，有達「大陸冷氣團」、並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。

今(28日)晨5時紅外線雲圖顯示，各地雲量仍多(左圖)。5時雷達回波合成圖顯示，迎風面回波消長(中圖)。5時累積雨量圖顯示，大台北東側、宜蘭明顯降雨(右圖)。 （圖／翻攝自 氣象應用推廣基金會 ）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量仍多，迎風面回波消長，大台北東側、宜蘭明顯降雨。最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（28）日冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼。西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。各地區氣溫為北部14至21度、中部12至25度、南部13至26度、東部14至24度。

廣告 廣告

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明（29）日各地大多晴朗，氣溫續升；北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率。週二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、逐日提高，白天氣溫略降；其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。週五、六(2、3日)冷空氣續南下，有達「大陸冷氣團」、並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。歐(ECMWF)、美(GFS)傳統的動力模式模擬4日起減弱、6日有另一股冷空氣抵達。而歐、美的AI模式，則將2日及6日、兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低。既然目前的各種模擬「不確定性」都很大、且持續調整；故究竟是什麼等級的冷空氣？宜再觀察，勿驟下定論。

延伸閱讀

深夜規模7.0強震全台有感！網友嚇歪：比921還可怕

宜蘭7.0強震全台有感！佛光大學鏡頭君上下狂搖25秒

規模7.0地震能量達16顆原子彈！郭鎧紋：若「深度淺」台北盆地可能很嚴重