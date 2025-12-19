今氣溫舒適偶有雨！明日變天轉濕涼 低溫下探13度

明東北季風南下，北台灣轉濕冷。（圖／黃耀徵攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」今（20日）指出，最新觀測資料顯示，中高雲正在逐漸通過台灣上空，並伴隨降水回波，各山區、東半部及中南部平地有局部降雨。根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）19日深夜發布的模式模擬結果，今日白天北部天氣有望逐步轉好，但其他地區仍有局部降雨機率，預估至下午起雨勢將逐漸緩和。整體而言，今日各地白天氣溫舒適，清晨與夜晚則略感涼意。

各地區預測氣溫如下：北部為17至26度、中部為18至26度、南部為18至25度、東部為17至25度。

吳德榮指出，自明（21日）起，一波具「東北季風」等級的冷空氣將逐漸南下，台北市區預估最低溫可降至16度，全台平地最低溫則可能下探至13度。迎風面的北部與東半部將轉為局部短暫降雨天氣，北台灣將感受到明顯濕涼氣候。

進入下週一（22日），冷空氣逐漸轉乾，北部地區降雨趨緩、轉為多雲，但氣溫仍偏低；東部地區仍有局部短暫雨的機率，中南部受東北季風影響較小，天氣大致穩定、晴朗。

預報顯示，隨著東北季風減弱，下週二（23日）各地將恢復晴朗天氣，氣溫也將逐步回升。然而，週三至週五（24日至26日）另一波冷空氣再度南下，目前預估強度略高於本週的冷空氣，惟仍屬東北季風等級。

屆時迎風面北部及東半部將再次出現局部降雨，北台灣轉為濕涼至微冷狀態，中南部則將受到雲量增加與氣溫小幅下降的影響，需留意天氣變化並適時調整衣著。

