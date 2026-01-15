今氣溫舒適！冷空氣週二報到「整週濕冷」 恐現8度低溫

今天依然是好天氣，下週一開始轉濕冷。（圖／黃威彬攝）

氣象專家吳德榮今（16）日在專欄「洩天機教室」中指出，今天天氣以多雲時晴為主，東半部地區偶有局部短暫雨。白天氣溫舒適，早晚則偏涼。各地氣溫方面，北部介於14至25度，中部15至27度，南部16至28度，東部則為15至25度。

根據模擬資料顯示，明（17）日至下週一（19日）期間，西半部天氣持續多雲時晴，東半部及大台北東側地區仍有局部短暫雨的可能。整體而言，北部白天舒適、南部則略帶微熱，早晚溫度偏低。下週一晚間起，北台灣將轉為有雨天氣。

吳德榮表示，下週二（20日）起將有一波強冷空氣南下，全台氣溫驟降，北台灣越晚越感濕冷，北部與東半部將出現局部降雨。這波冷空氣將自下週三延續至週五（21至23日），北台灣處於濕冷狀態，中南部雖相對穩定，但清晨與夜間亦會明顯偏冷。

儘管此波冷空氣未達寒流標準，但已非常接近「強烈大陸冷氣團」的定義（台北氣象站氣溫低於或等於12度）。預估本島平地最低氣溫可降至約8度，雖不及上一波寒流低溫，但濕冷體感依然明顯，吳德榮提醒民眾務必注意保暖，不可掉以輕心。

氣象模式也顯示，自24日起冷空氣將逐漸減弱，但迎風面地區仍有局部短暫降雨的機率，提醒外出需攜帶雨具備用。

此外，中央氣象署於今日凌晨2時發布的颱風潛勢預測圖顯示，今年首個輕度颱風「洛鞍」正朝西北方向移動，預期將北轉再轉東，呈現迴轉路徑，並有逐漸減弱甚至消散的趨勢。根據歐洲模式分析，「洛鞍」不會侵襲台灣，仍維持「一月颱風不侵台」的紀錄。

不過，吳德榮指出，「洛鞍」所攜帶的水氣將為下週的強冷空氣提供濕度來源，可能延長迎風面濕冷時間，也使降雨現象更為明顯。呼籲民眾留意天氣變化，提前做好禦寒準備。

