今水氣偏多「北台灣轉涼」！明起降雨趨緩 下周冷空氣南下

氣象署表示，颱風鳳凰已於昨（12日）晚8時減弱為熱帶性低氣壓，今（13日）受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，北部及東北部天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天（14日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼，明天至周末降雨趨緩，下周起冷空氣南下，各地明顯降溫。

今（13日）受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣。（圖取自中央氣象署網站）

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD29（原鳳凰颱風）；原第26號鳳凰颱風於昨晚7時40分登陸屏東縣恆春鎮，並於昨晚8時減弱為熱帶性低氣壓，今日2時熱帶性低氣壓中心位在台東東北東方80公里處，向東北移動。

熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，北海岸及台東縣山區已有豪雨發生，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。

熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，今日中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪發生，目前新北（富貴角）、花蓮已觀測到2至5公尺的浪高，請注意。

今（13日）受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲；氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20～23度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為21～24度，高溫為25～28度。

氣象署在臉書預報，明天至周末降雨趨緩，下周起冷空氣南下，各地明顯降溫。明天（14日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，台東地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

低溫預測為台灣各地19～22度；高溫預測為北部、宜蘭22～24度，中南部及花東26～29度。

周六到周日（15日到16日）東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼；桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

低溫預測為西半部、宜蘭19～21度，花東21～23度；高溫預測為北部、宜蘭23～26度，中南部及花東26～31度。

下周一（17日）東北季風增強，各地天氣轉涼，下周二、下周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二中南部山區亦有零星短暫雨。

下周一低溫預測為西半部、宜花18～21度，台東23度；高溫預測為北部、宜花22～25度，中南部及台東27～30度。

下周二到下周三低溫預測為中部以北及宜花15～17度，南部、台東19～20度；高溫預測為中部以北、宜花18～22度，南部27度，台東24度。

下周四（20日）東北季風減弱，中部以北及宜花地區天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；下周四到下周六（22日）東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

撰稿：吳怡萱