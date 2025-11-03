今水氣偏多「3縣市大雨特報」熱帶性低氣壓最新動態曝
氣象署表示，今天（4日）天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，3縣市大雨特報，北部、宜花地區天氣較涼，中南部日夜溫差較明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天（5日）持續受東北季風影響，北部及宜蘭天氣溼涼，周四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升。
目前太平洋地區有一個中度颱風海鷗，和一個熱帶性低氣壓TD29；第25號颱風「海鷗」，清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里之處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響；另外關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里的海面上，未來朝西北西前進，在下周移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大，氣象署將密切觀察，請留意此熱帶系統的最新動態。
東北季風及華南雲系東移影響，今日基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石。
東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。
今天（4日）天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲；氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19～25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21～23度，高溫28～31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。
氣象署在臉書預報，明天前東北季風影響，北台溼涼，周四起東北季風減弱，溫升雨少；菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，惟其發展強度及路徑不確定性大，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態。
明天（5日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。
低溫預測為北部、宜蘭19～21度，中南部、花東21～22度；高溫預測為北部、宜花23～26度，中南部、台東30～32度。
周四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升；桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周五到周日（7日到9日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。
周四到周日低溫預測為台灣各地22～24度；高溫預測為北部、東半部27～29度，中南部30～32度。
下周一（10日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣下降；北部、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。
低溫預測為北部、宜蘭21～22度，中南部、花東22～24度；高溫預測為北部、宜花21～22度，中南部、台東28～31度。
下周二到下周四（11日到13日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。
撰稿：吳怡萱
