今清晨「輻射冷卻」出現11度低溫！本周東北季風接力 周末冷空氣挑戰冷氣團？

Yahoo《天氣多一典》主持人鄭明典指出，今年入冬以來，台灣尚未出現大陸冷氣團、強烈冷氣團或寒流等達到警示標準的冷空氣，冬季整體偏暖，呈現明顯的暖化趨勢。

回顧近期天氣變化，鄭明典說明，昨日晚間北風短暫增強，是小尺度的分裂高壓出海所致，但因規模不大，北風很快轉為東風。未來兩天北部與東部受迎風面影響，仍有局部降雨；週三天氣較穩定，星期四水氣再次增多。至於週末可能南下的冷空氣，模式分歧大，強度仍有不確定性，需要持續觀察最新資料。

今天(08)清晨在花蓮、新竹、台東等地區出現11度的低溫。鄭明典指出，輻射冷卻是冬季的重要氣象現象。昨日清晨低溫集中於西半部，但今日則多出現在花東與山谷地區，原因在於兩者輻射冷卻的條件不同。

平地需具備「晴空、乾燥、靜風」三要素；而山區則因地形作用，冷空氣會沿山谷下沉形成「山風」，更容易出現低溫。他提醒民眾，即使白天溫暖，清晨仍可能因輻射冷卻明顯降溫。

南亞水災超過千人傷亡 氣候變遷影響

針對近期南亞嚴重水患造成上千人傷亡的情況，鄭明典指出，從氣候角度分析，反聖嬰現象與負印度洋偶極振盪是重要背景因素。

今年太平洋赤道區海溫呈現「東冷西暖」，加強西太平洋上空對流，使熱帶氣旋生成機率提高，同時也強化吹向印度洋的西風，促使印度洋形成「東暖西冷」的負偶極現象。兩者相互增幅，使南亞與西太平洋區域降雨更加旺盛，成為劇烈天氣頻率上升的重要原因。

反聖嬰現象

反聖嬰現象如何影響台灣？

他指出，台灣位於西北太平洋邊緣，雖未承受如南亞般的極端雨量衝擊，但今年夏季季風低壓旺盛、颱風分布集中，與上述海溫異常具有一致性。從統計上看，反聖嬰年份台灣冬季降雨不一定偏多，反而常因東北季風增強呈現整體偏乾，但迎風面降雨仍會維持一定程度。

鄭明典強調，短期天氣仍以東北季風的強弱為主，中南部晴朗、日夜溫差大，北部與東部則受水氣影響雲量較多。