今清晨低溫比昨天高 鄭明典：「非因暖空氣」關鍵在雲量

今（11日）清晨低溫比起昨天清晨高一些，對此，前中央氣象局局長鄭明典表示，「差異明顯的氣溫分布，並非有暖空氣來，關鍵還是雲量的變化！」

鄭明典PO出昨天和今天清晨的氣溫分布圖。（圖／翻攝自中央氣象署，下同）

鄭明典今天在臉書發文，並且附上兩張溫度分布圖，指出昨天和今天同一時間的溫度差別。由於今天清晨低溫比起昨天清晨高一些，鄭明典也親自解釋原因，「差異明顯的氣溫分布，並非有暖空氣來，關鍵還是雲量的變化！有人形容，雲是大地的暖被，還蠻貼切的！」

鄭明典也表示，「早期全球暖化的科學爭議，最大的不確定性就是雲量的變化，到底全球暖化會如何影響雲量？除了暖化之外，還有其它可以影響雲量的因子嗎？這兩個科學議題，其實並沒有完全解答。」

