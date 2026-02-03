今清晨偏冷白天回溫、迎風面局部降雨！週六新一波大陸冷氣團發威

今（3）天清晨受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。 圖：林岑韋／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（3）天清晨受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。中央氣象署指出，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及台東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度。

天氣方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。空氣品質部分，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間達橘色提醒等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三至週五白天各地大多為多雲，中南部日夜溫差大，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測西半部、宜蘭及澎湖14至16度、花東16至19度，金門12至13度，馬祖9至12度；高溫方面，北部、東半部及澎湖19至24度，中南部21至29度，金門18至19度，馬祖14至16度。

週五晚間將有鋒面接近，週六另一波大陸冷氣團南下，強度可能上看強烈冷氣團，中部以北、宜花天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。下週日至下週一冷氣團影響，水氣減少偏乾冷，各地大多為多雲到晴。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供