今清晨7度 機車族改穿「禦寒神器」：便宜又保暖

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，不少機車族即使層層穿搭仍難敵寒風，一名男子指出，天氣轉冷時騎車穿再多仍覺得寒冷，某次意外發現只要在外層套上一件雨衣，就能有效防風保暖，直呼「雨衣天下無敵」，貼文曝光後掀起熱烈討論，不少機車族也紛紛認同表示，「天冷就穿雨衣，真的又防風又保暖，很萬能」。

原PO近日在Threads發文分享保暖小撇步，指天氣變冷，騎車即使穿得再多仍覺得寒風刺骨，但只要外面多套一件雨衣，就能有效阻擋冷風，直呼「根本天下無敵」。

廣告 廣告

貼文曝光引發熱烈討論，有網友解釋，指不少衣物本身具有透氣孔，騎車時迎風會加速體溫散失，自然會感到寒冷，此時若在外層加上一件不透氣的衣物，能有效阻擋冷風，雨衣正是價格親民又不透氣的代表。

該名網友提到，戶外用品店販售的機能外套與雨衣原理相似，差別在於透氣程度，機能衣能在保暖的同時兼顧排汗，較不容易穿久產生悶熱不適感。

其他網友紛紛留言，「以前真的不覺得雨衣能多保暖，但騎一次高山後，雨衣真的超強，比外套好用」、「雨衣真的很保暖」、「沒錯！雨衣很萬能」、「雨衣真的超防風」、「＋1！冷就穿雨衣，無敵」、「天下無敵雨衣」。

針對天氣，中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，今晨中部以北及宜蘭低溫多在11至13度，南部及花東14至16度，局部空曠地區、內陸及花東縱谷更低，竹苗近山區甚至出現10度以下，新竹關西最低僅7度，各地明顯偏冷，但隨著白天冷氣團減弱，太陽加熱下氣溫迅速回升，北部、東半部高溫可達20至23度，中南部則上看25至26度。

更多中時新聞網報導

NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保

康康人氣飆 尾牙春酒接破20場

洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤