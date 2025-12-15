今溫差暴衝「7度升到26度」 清晨4縣市低溫特報 下波冷空氣報到時間曝

今日冷氣團發威，各地明顯感覺變冷，最低溫僅7.1度，不過白天變暖回溫，最高溫可達26度，日夜溫差近20度。資料照，李政龍攝



今日（12/15）受大陸冷氣團影響，清晨最低溫為新竹關西，僅7.1度，創下今年入冬以來平地最低溫。中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東14至16度，局部地區受輻射冷卻效應影響，空曠地區、內陸及花東縱谷溫度會再更低一些，各地皆感受明顯偏冷。

氣象署今日清晨4時32分發布低溫特報，清晨至上午局部地區達黃色燈號，包含新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣，均有10度以下氣溫發生的機率。白天起大陸冷氣減弱，且太陽露臉後氣溫迅速回溫，北部及東半部高溫為20至23度，中南部則可達25、26度，日夜溫差超過10度。

氣象署今日清晨發布低溫特報。氣象署提供

降雨方面，今日水氣減少，各地多為晴到多雲、乾冷的天氣，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星降雨機率。離島天氣：澎湖晴時多雲，16至21度；金門晴時多雲，12至19度；馬祖晴時多雲，12至15度。

縣市預報,氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，台北氣象站昨日（12/14）晚間低溫已降至14.4度，入冬首波大陸冷氣團正式達標。今日清晨5時2分觀測結果則顯示，全台平地最低溫依序為新竹關西7.4度、苗栗頭屋8.5度、新北石碇9.5度、台北文山區11.6度，本島各地清晨溫度普遍落在10至12度。

吳德榮接著指出，根據歐洲模式（ECMWF）模擬結果顯示，今日至明日（12/16）清晨，各地天氣晴朗穩定，白天在陽光加持下偏暖，不過入夜後至清晨受輻射冷卻影響，中部以北與部分平地最低溫仍可能落在10度以下，須注意保暖。

吳德榮表示，明日起白天氣溫回升，天氣維持好轉趨勢，週三、週四（12/17、18）西半部持續晴朗，但東半部及北海岸水氣開始增加，可能出現局部短暫雨，整體氣溫仍是白天舒適、早晚涼，日夜溫差大的天氣型態。

未來一週天氣將由晴轉雨。氣象署提供

週五、週六（12/19、20）受南海雲系北上影響，各地雲量明顯增加，山區有局部短暫雨，中南部平地也可能偶有飄雨，不過白天仍偏暖舒適，清晨與夜晚氣溫偏涼。週日白天雲層東移，天氣短暫好轉，但晚間另一波東北季風等級冷空氣南下，北台灣將再度轉涼，迎風面也將再度降雨。

