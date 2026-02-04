今溫暖舒適「西半部日夜溫差大」明晚起北台灣明顯轉冷

氣象署表示，今天（5日）各地大多為多雲到晴，白天溫暖舒適，夜間清晨天氣稍涼，西半部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（6日）白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高，明晚起至周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，一路到下周一（9日） 氣溫才稍回升。

目前太平洋地區有一個輕度颱風西望洋，今日凌晨2時中心位於菲律賓東南方海面，未來偏西朝菲律賓南部移動，對台灣天氣無直接影響。

（圖取自中央氣象署網站）

今日金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象,苗栗能見度亦較低，請注意。

今天（5日）台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26～30度，東半部高溫約24～25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14～18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。

氣象署在臉書預報，周末至下周一晨強冷空氣影響，先溼冷周日起雨勢趨緩轉乾冷。

明天（6日）白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。低溫預測為本島16～20度；高溫預測為中部以北、宜花23～25度，南部、台東26～29度。

明晚起至周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

周日到下周一（8日到9日） 清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，下周一白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日西半部山區亦有零星短暫雨。

近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、溼滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害；若溫度與水氣條件配合，周六至周日中部、東部2500公尺以上及北部、東北部1500公尺以上高山有降雪機率；周六到下周一低溫預測為西半部及宜蘭9～15度，花東11～17度；高溫預測為北部、宜蘭13～18度，中部、花蓮17～21度，南部21～27度，台東19～23度。

下周二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周三（11日）東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部及宜蘭氣溫稍下降；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二到下周三低溫預測為各地12～16度；高溫預測為北部、宜、花19～21度，中南部及台東22～27度。

下周四到下周五（12日到13日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，下周六（14日）東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫稍回升；環境水氣減少，各地多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



