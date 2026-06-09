今滯留鋒徘徊「降雨時間長」！雨至少還要下7天 中場休息時間曝
生活中心／黃韻璇報導
今、明（10日、11日）兩天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，氣象署提醒，台灣中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，今日南部山區亦有局部短延時豪雨發生的機率。至於這場雨要下到何時？氣象專家林得恩表示，週五至下週二（6/12至6/16），滯留梅雨鋒面將又再度北移回臺灣陸地，環境西南風也再度增強，西半部地區及東半部山區發生短暫陣雨或雷雨的機會也將再度增大。。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（10）日滯留鋒在臺灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨致災。各地區氣溫如下：北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明（11）日滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。週五（12日）起至週日（14日）滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全臺，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。
吳德榮透露，最新歐洲模式模擬，下週一至週五（15至19日）滯留鋒北部海面徘徊，臺灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化？莫急下定論，應繼續觀察。
氣象專家林得恩則在「林老師氣象站」發文，提及這波雨勢的「中場休息」時間，指出今日上半天天氣仍受滯留鋒面及西南風影響，臺灣各地易有陣雨或雷雨；尤其是，中南部地區（含山區）及花東山區雨勢較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機會。下半天，由於滯留梅雨鋒面開始往南移動，雨勢稍轉趨緩。
林得恩表示，明（11日）梅雨鋒面將更南移至巴士海峽，整體雨勢更趨緩和，降雨區域明顯縮減；但還沒完，週五至下週二（6/12至6/16），滯留梅雨鋒面將又再度北移回臺灣陸地，環境西南風也再度增強，西半部地區及東半部山區發生短暫陣雨或雷雨的機會也將再度增大。
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