今漸轉乾明回暖 下波東北季風更強「濕涼耶誕節」

迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地也有零星飄雨機率，留意下半天，宜蘭地區可能有局部較大雨勢。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（22日）東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地也有零星飄雨機率，留意下半天，宜蘭地區可能有局部較大雨勢發生的機率，外出仍要攜帶雨具備用，而桃園以南地區則是雲量增多的天氣。

氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼，中南部及臺東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖多雲，19至21度，金門多雲，13至20度，馬祖多雲時陰，12至16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明天至週三上午、季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。

吳德榮提醒週三下午起至週六，另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬持續較久、比前波再低2度，仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台濕涼微冷，中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨機率，氣溫略降。週四、週五零度線高度降低，3000公尺以上高山（合歡山、雪山、南湖等），若水氣配合，有零星飄雪機率。下週日「東北季風」漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率。