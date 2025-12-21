今漸轉乾明回暖！ 吳德榮曝另波更強冷空氣南下時間點

明天東北季風減弱後，專家吳德榮透露，週三下午起另一波東北季風南下。（示意圖，本刊資料照）

今（22）日受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，東北部偶有較大雨勢。明（23）日季風減弱，北部、東北部氣溫回升，各地多雲到晴，僅迎風面零星降雨。專家吳德榮指出，週三（24日）下午起另一波東北季風南下，影響至週六（27日），北台灣濕涼微冷，高山不排除零星降雪，仍需持續觀察。

今天受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦有涼意。基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，東北部並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區亦可能出現零星降雨，其餘地區為多雲天氣。

23日東北季風略為減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏涼，新竹以南日夜溫差較大。天氣方面，大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島亦有零星降雨。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今東北季風逐漸轉為乾冷，大台北轉為多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的可能，北台灣偏涼；中南部天氣晴朗，白天舒適略暖，早晚偏涼。明至週三上午，隨著季風減弱，各地天氣晴朗，氣溫明顯回升。

吳德榮進一步指出，最新模式模擬顯示，週三下午起至週六將有另一波冷空氣逐漸南下，影響時間較長，氣溫約較前一波再低2度，但仍屬東北季風等級。迎風面的北部及東半部將轉為有局部降雨，北台灣呈現濕涼、微冷天氣；中南部雲量略增，山區偶有零星降雨，氣溫略為下降。週四、週五（25、26日）零度線高度降低，3,000公尺以上高山如合歡山、雪山、南湖大山等，若水氣配合，將有零星降雪機率。不過，各模式仍存在差異，且有略為增強的趨勢，後續仍需持續觀察。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

