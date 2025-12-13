今濕冷到晚上更冷！首波冷氣團南下 最低溫挑戰10度以下

中央氣象署指出，今晚起冷氣團陸續南下，明日與週一清晨將迎來入冬最低溫。

今（13日）全台天氣持續受東北季風影響，北部、宜蘭及大台北山區雨勢較明顯，迎風面降雨較持續，部分地區甚至有局部大雨機率，出門請攜帶雨具並留意瞬間強降雨。新竹以北、花東與恆春半島也有局部短暫雨；苗栗以南則多雲到晴，溫度明顯偏涼，北部高溫約21度左右，中南部及東部約25至28度。清晨低溫約17至20度之間，請適時增添衣物。

冷氣團會有多冷？

中央氣象署指出，今晚起大陸冷氣團開始南下，中部以北及宜蘭氣溫將進一步下降。受冷空氣與輻射冷卻影響，週日（14日）至下週一（15日）清晨將出現全年入冬以來最顯著降溫，低溫有望下探10度以下，尤其空曠地區更明顯。西半部日間雖因太陽照射有回升，但日夜溫差大，白天與清晨溫度落差顯著，提醒民眾外出要穿暖。

高山真的會飄雪嗎？

中央氣象署與氣象專家分析指出，3500公尺以上高山可能出現結冰或短暫飄雪條件，但是否能實際降雪尚待觀察。今明兩天若水氣與冷空氣同步配合，高山降雪機率將會提升。

更多鏡週刊報導

茶聚加盟主虐打柯基犬 牙醫配偶急發聲：看到影片才知道

人妻「偷看老公手機」後悔了！ 見搜尋紀錄直接愣住：很對不起他

涼麵要加熱？超商1貼紙兩派人戰翻 店員現身說法：嚇爛！有夠好吃