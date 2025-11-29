今熱飆30度3區有雨！強冷空氣這天殺到「濕冷→乾冷」 連4天低溫剩14度

生活中心／施郁韻報導

下一波冷空氣將至，下週三至下週六（12月3日至6日）之間，會有較為顯著的降溫現象。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今（30）日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴時多雲，14至20度。風力方面，今日恆春半島及蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意。

廣告 廣告

氣象署表示，第27號颱風天琴（KOTO），未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對臺灣天氣無直接影響。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，「下一波冷空氣，即將報到！」據中央氣象署最新月長期天氣展望資料，由模式預測臺灣附近區域平均850百帕大氣溫度逐日距平曲線圖顯示，將於下週三至下週六（12月3日至6日）間，會有較為顯著的降溫現象。

林得恩說，預估臺灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探攝氏14至17度，南部、花東及澎湖沿海空曠地區低溫也只有攝氏16至19度，金門地區低溫在攝氏13至14度，馬祖地區低溫只剩攝氏11至13度；此波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷，請多留意天氣變化訊息，適時增添衣物保暖防寒。

更多三立新聞網報導

MAMA問卷列「香港台灣列國籍」惹怒陸網！官方微博急道歉：未審核外包

國道離奇「掉出一個人」！同車4人 警揭跳車男債務問題：不願扯進女友

阿嬤行動不便「買衣只能在門口看」！NET店員1舉動暖哭百萬人：買一波

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

