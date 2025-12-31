今生度過最爛一年！資深男星慟喊「沒心情跨年」：老天爺帶走一票好友

記者趙浩雲／綜合報導

資深藝人李國超在歲末跨年之際罕見吐露心聲，直言「這是這一生度過最爛的一年」，感嘆一年之內接連送走多位摯友，包含屠穎、曹西平等人相繼離世，讓他情緒難以平復，也因此選擇不跨年，而是讓自己沉澱。

李國超在社群平台發文表示，老天爺在這一年帶走了「一票我的好朋友」，即使年紀漸長，仍然無法輕易接受這樣的事實。他坦言，面對好友接連過世，內心衝擊極大，「所以我今天沒有心情跨年，而是把自己沉澱下來。」

經歷這樣的生離死別後，李國超也重新審視人生態度，直言未來絕不再勉強自己過得不開心，「往後的日子我一定會去做讓自己開心的事」，感嘆人生苦短，「走的時候什麼都帶不走。」他也提到工作心態轉變，表示有適合的戲、遊戲角色就接，不適合的就不再勉強研究，強調「退而不休是我的宗旨」。

李國超、高欣欣談到屠穎淚崩。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

李國超進一步直言，人過六十歲後，更應該好好過日子，不再看人臉色，粗茶淡飯也能過得自在。他也提到，自己如今最重要的責任，就是把太太與女兒照顧好，「不管外界怎麼樣，我把我的李太太照顧好，還有女兒照顧好就好了。」文末，他仍不忘向大家送上祝福，寫下「祝大家新年快樂」，字裡行間滿是歷經風雨後的坦然與感慨。

