今生日「昨卻疑舉槍自戕亡」來不及慶生…友曝死者生前情緒低落

社會中心／基隆報導

一名男子被發現頭部中彈倒臥廁所，被緊急送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

基隆一名李姓男子（40歲）疑似在住家廁所舉槍自戕，送醫搶救後仍宣告不治。李男友人透露，死者最近情緒低落，沒想到，昨晚前往關心卻驚見對方頭部中彈；此外，死者的臉書顯示，今天剛好是李男生日，不料竟在生日前夕身亡。

基隆市消防局昨（23）日晚間7時許，接獲民眾報案指出，指有人困在廁所內，門打不開，隨即派員前往處理。經破門進入後，消防人員驚見，李男頭部有5公分的傷口，已陷入昏迷，意識不清，趕緊將人送往基隆長庚醫院進行搶救，但因其頭部受創嚴重，最終仍宣告不治。

警方調查，案發當時，李男獨自一人在家，並於主臥廁所內疑似舉槍自戕，而李男疑有幫派背景，最近不知什麼原因情緒低落，還曾因此傳訊給朋友跟一對兒女。

李男今天生日，昨晚卻疑在住家廁所自戕身亡。(圖／翻攝自當事者臉書)

2名友人接到訊息後驚覺不對，昨晚趕緊跑到李男住處關心，到達時發現屋內空無一人，廁所門則呈現反鎖，隨即請來消防隊破門，卻赫見李男頭部中彈倒臥血泊。據了解，今（24）日就是李男的生日，卻因身亡來不及慶祝。

警方也在現場拉起封鎖線，並請現場2名親友到派出所製作筆錄，釐清案發情形，同時通報基隆地檢署，檢察官預計將於今（24）日會同法醫前往相驗。此外，警員在場查扣一把手槍及10多發子彈，目前針對槍械來源及自戕原因全力偵辦釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

