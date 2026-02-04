今登記參選還自稱民進黨寶寶！綠廉政會今晚開鍘陳怡君停權2年6個月

民進黨廉政會今晚開鍘，宣布陳怡君停權2年6個月，讓白天登記領表參加初選的她白忙一場。（圖／翻攝陳怡君臉書）

民進黨台北市議員陳怡君因涉賄、詐領助理費等，一審遭重判7年10月。雖然陳怡君今天（4日）上午仍赴台北市黨部登記參加議員初選，但民進黨廉政會今天（4日）晚上做出決議，將陳怡君停權2年6個月，恐怕陳怡君今登記領表全都白忙一場。

即使有案在身，陳怡君今天仍在臉書宣布已前往市黨部登記議員初選，她說，「大家看我的臉就知道我是民進黨的，不用拿出黨證，我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶」，並透露自己前2年被恐嚇4次，也報警抓到3個騷擾她的人，政治上也發生零星被警告的事情，但她從沒有放掉選民的手，也請大家不要鬆開她的手，「懇求您給陳怡君機會」。

民進黨廉政會今晚開會討論陳怡君涉貪案，陳本人也到場親自說明，不過廉政會最後仍做出決議，將陳怡君停權2年6個月。廉政會主委邱駿彥說明，針對停權時常廉政委員討論一段時間，陳有2項罪名，分別為助理費詐取財物，以及不違背職務收受賄賂，共判7年10個月，都屬於比較重的罪，也有委員認為應該停權3年。

邱駿彥指出，由於陳怡君有親自說明案情、陳述意見，全案還有再上訴，至少陳怡君態度非常好，也承認有些地方做得不對，不對的地方要受到國家法律制裁，最後結論就是停權2年6個月。

媒體詢問，至於選舉是否會受到影響，邱駿彥解釋，能不能參選是北市黨部權責，但據他了解，依照規定，若停權黨就不會提名，但不妨礙陳怡君參選權利，有可能她會選不一定。

會前陳怡君接受媒體聯訪時表示，「脫黨參選」這四個字她真的不敢講，支持者說，「如果黨不提名我，他們依然會支持我」，但「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出，我的情感一直都是民進黨的，會繼續尋求大家的支持，我也不會放棄」。



