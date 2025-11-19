今發函擴大查毒蛋！食藥署鎖定「2條件」 全台要驗100件 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

查追普芬尼「毒雞蛋」，農政單位管制卻一再掉螺絲，甚至在移動管制之後，仍外流4萬顆毒蛋賣到台中，連新北也查到1萬顆。衛生福利部部長石崇良下令本週全面擴大稽查後市場的蛋品，食藥署今（19）日公布最新規劃，將鎖定「衛生機關監管的洗選場」、「籠飼蛋」擴大抽樣約100件雞蛋，今已發函地方衛生局共同執行。

石崇良上午在立法院強調，本週全台已擴大後市場蛋品稽查，如果又有新檢出的問題雞蛋，第一時間就會公布。且針對一再外流毒蛋的文雅畜牧場，石崇良也說重話，指該畜牧場全部蛋品都已禁止移動，不准上市，「本來就不該在市面上出現」，會由彰化縣衛生局陸續通知流向下架。

食藥署副署長蔡淑貞隨後進一步公布擴大稽查規劃。她表示，衛政單位依據農政單位所提供的洗選場資料，會優先針對離開畜牧場到場外的洗選場，也就是以衞生機關監管的洗選場、籠飼蛋為主，依風險評估後抽樣。

蔡淑貞指出，抽驗的件數將依風險評估結果，規劃擴大抽樣對象，約100件雞蛋。另外，食藥署今日已發函地方衛生局，請地方衛生局共同協助執行。

蔡淑貞指出，畜牧場端把關最重要，生產沒監管好，要嚴正指責！進入「洗選場及後市場」都是揭露實際狀況，衛政單位絕對把關。

至於畜牧場端及畜牧場附設的洗選場，食藥署表示，也會有抽驗的計畫，但這方面由農政單位來執行。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

