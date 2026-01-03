今白天回暖！專家：週三起另一波強冷空氣籠罩 恐成入冬首波「寒流」

今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨受輻射冷卻影響仍偏冷，白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差大；中部以北及東北部低溫10至12度、南部花東14至16度。氣象專家指出，週三起另一波強冷空氣籠罩，影響可能持續到週六，清晨低溫恐再探5度以下，並有機會成為入冬首波「寒流」。

根據中央氣象署資料，今日氣溫預測低溫中部以北及東北部10至12度，南部及花東14至16度；預測高溫中部以北及東半部21至23度，南部約24度。天氣方面，由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣部分，澎湖晴時多雲，約16至19度；金門晴時多雲，11至18度；馬祖晴時多雲，約9至14度。

廣告 廣告

氣象署也發布低溫特報，今晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷。今日上午新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣也有10度以下氣溫發生的機率，請注意保暖。

氣象署針對「20縣市」發布低溫特報。圖／翻攝自中央氣象署網站

展望未來天氣，氣象專家吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」的專欄文章中指出，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至明（5日）下午冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大；明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。明晚至週二（6日）晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

他進一步指出，週二上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三（7日）至週六（10日）「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」效應更強，逐日清晨將再創入冬以來本島平地最低氣溫，可能降至5度以下，並有機會成為入冬首波「寒流」。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

19縣市低溫特報「體感僅5度」！下週強冷空氣接力 氣溫再創新低

冷氣團、寒流怎麼分？氣象署出動「長身貓咪」圖解分級標準

大陸冷氣團發威！「18縣市」發布低溫特報 恐探10°C以下