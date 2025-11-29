今白天回溫到28度！「這天」再降溫下探13度 氣象專家：最暖的秋天

今天白天高溫上看28度。圖／攝影陳儷文

中央氣象署指出，今天（11月29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，預測西半部白天高溫可以來到26至28度。不過，天氣風險公司吳聖宇則提醒，下週二（12月2日）入夜後開始降溫，到了下週三（12月3日）晚間中北部、東北部空曠地區低溫下探13至15度。氣象專家林得恩則說，今年台灣秋季的平均氣溫為26.5度，可以說是最暖的秋天。

氣象署指出，今天西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東低溫約18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著；天氣方面，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。

另外，今天環境風場為東北東風，可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

臉書粉絲頁「氣象報馬仔」提醒，週三有另一波冷高壓南下，會一直影響台灣到下週五（12月5日）的清晨，這波強冷空氣路徑較為南衝且速度偏快，研判週三晚間起各地氣溫將出現明顯轉變，尤其北部與東北部降溫最為迅速，週三到週四（12月4日）清晨將會是最冷時段，不排除強度有增強為大陸冷氣團的趨勢。吳聖宇則表示，週三晚間到週四清晨在中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能降到13至15度左右，因為雲量偏多，預期沒有太明顯的輻射冷卻作用機會，南部以及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到15至17度之間，也是明顯偏涼的情況。

一週溫度預測。圖／中央氣象署

另外，林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」總結今年台灣是最暖的秋天，他說今年台灣秋季的平均氣溫是26.度，打破自1951年以來，秋季最高平均氣溫的紀錄，成為最暖的秋天；另一方面，秋季颱風數量總數13個，比起氣候平均值的10.8個要多，此外，今年颱風總數目前為27個，也比氣候平均值25個到26個多。

根據中央氣象署的氣候統計，全台今年秋季雨量是正常的，不過降雨日數偏少，僅26.5天，顯見降雨強度較為集中，一旦降雨，則發生大雨到豪雨機會大；而雨量主要來自颱風及其外圍環流或東北季風影響，遠距降雨（共伴效應）的案例，也有越來越多的趨勢。



