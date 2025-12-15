今白天回溫、日夜溫差大 周三起北東轉雨

受輻射冷卻影響，今（16）日各地清晨天氣稍涼，白天氣溫持續回升，高溫約24至27度，整體感受舒適偏暖。

根據粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，今日白天回溫，各地地大多為晴到多雲，不過週三（17）日起東北季風增強，環境水氣增加，新竹以北及東半部將轉為多雲到陰，並有局部短暫陣雨。

週二天氣回暖、日夜溫差仍大

今日白天氣溫回升，由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣。夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差明顯，低溫約14至17度，竹苗地區可能降至12至15度，尤其新竹近山區仍有局部10度以下低溫發生的機率。西半部空曠地區與東部局部低溫仍低，提醒民眾早出晚歸應注意保暖。

週三東北季風增強、北東轉雨

週三白天起東北季風增強、水氣增加，預估新竹以北及東半部轉爲多雲到陰，並有局部短暫陣雨，苗栗以南仍維持晴到多雲。各地氣溫略為下滑，中部以北日夜溫差縮小，中部以南空曠地區仍有約10度溫差。

週四氣溫再降 迎風面水氣仍多

週四東北季風逐漸減弱，但迎風面水氣仍多，北部與東半部天氣與週三相似，仍有降雨機會。氣溫方面再稍下降，北部高溫約22度，中南部仍可達25至27度。

提醒北部與東部民眾，可以把握週二相對穩定的天氣，因為週三起降雨機率提高，早晚轉涼，外出記得攜帶雨具並留意行車安全。中南部雖多為晴時多雲，但西半部日夜溫差仍大，早出晚歸務必注意保暖。